CAREL, upgrade a Mediobanca da Outperform con aumento target price

(Teleborsa) - Mediobanca ha migliorato a "Outperform" da "Neutral" la raccomandazione su Carel Industries , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, alzando anche il target price a 34 euro per azione (dai precedenti 26 euro).



Gli analisti scrivono che i risultati del primo trimestre 2026 hanno confermato che il Nord America e i Data Center sono due dei principali motori di crescita organica del gruppo. Le vendite del primo trimestre in Nord America sono cresciute del 52% su base annua a tassi di cambio costanti (rispetto al +35% del quarto trimestre), confermando l'accelerazione della crescita nella regione, trainata dallo sviluppo dei Data Center per l'intelligenza artificiale, dal settore HVAC commerciale e da una maggiore diffusione di prodotti ad alta efficienza.



Guardando al futuro, Mediobanca identifica altri due importanti fattori di crescita a medio termine nella regione: 1) la crescente diffusione della tecnologia dei compressori a velocità variabile e 2) la transizione verso i refrigeranti naturali, in rapida accelerazione. "Carel detiene una quota di mercato molto ridotta, ma vanta un chiaro vantaggio tecnologico rispetto ai concorrenti locali", viene sottolineato. A livello di gruppo, prevede che il portafoglio prodotti registrerà una crescita organica delle vendite "low-teens" nel medio termine, con il Nord America che sovra-performerà l'area EMEA e un margine EBITDA strutturalmente superiore al 20%.



Considerata la maggiore visibilità sugli utili (su un CAGR EPS rettificato a 5 anni high teens), supportata da una posizione di cassa netta che offre ampie opzioni di M&A, Mediobanca ha migliorato il rating a Outperform. Al prezzo obiettivo, il titolo verrebbe scambiato a 22,8x/19,6x EV/EBITDA 2027/2028 e 38x/32x P/E rettificato, nella parte alta del suo intervallo di multipli storici.

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