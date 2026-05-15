Eventi e scadenze del 15 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 15/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Salone Internazionale del Libro di Torino - Lingotto Fiere, Torino - Il titolo della 38ª edizione del Salone internazionale del Libro è "Il mondo salvato dai ragazzini". Il Salone è una delle più importanti manifestazione italiane nel campo dell'editoria, include oltre 1.200 appuntamenti con autori, editori, dibattiti, laboratori e presentazioni, estendendosi anche fuori dal Lingotto tramite il Salone Off in città. Parteciperanno tantissimi autori e nomi noti della letteratura (da giovedì 14/05/2026 a lunedì 18/05/2026)

12:00 - Associazione Concorsualisti Milano - “Il Gestore della Crisi 4.0..." - Milano Marittima, Palace Hotel - Convegno "Il Gestore della Crisi 4.0: indipendenza, strategie operative avanzate, responsabilità e compensi nel nuovo Codice della Crisi", organizzato dall'Associazione Concorsualisti Milano con il coinvolgimento di importanti professionisti e magistrati del settore. L'evento approfondirà le novità del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con focus su indipendenza, strategie operative, responsabilità e compensi del curatore. Riflessioni su criticità della riforma e sull'efficienza delle procedure (da giovedì 14/05/2026 a venerdì 15/05/2026)

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni

Premio per la scuola "Inventiamo una banconota" - Premiazione dell'edizione 2025-2026 - Banca d'Italia Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - Cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del Premio per la scuola "Inventiamo una banconota"

Banca d'Italia - Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica, fabbisogno e debito

BCE - Bollettino Economico

Rating sovrano - Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Spagna - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Germania - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

09:00 - Investopia Milan 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - 4ª edizione dell'evento promosso da EFG Consulting con il Ministerodell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, che riunirà investitori, istituzioni e imprese, per confrontarsi sulle principali trasformazioni dell'economia globale. Interverranno, tra gli altri, i ministri Adolfo Urso, Gianmarco Mazzi e Giancarlo Giorgetti, Giovanni Bozzetti, Presidente di EFG Consulting, Jean Fares, CEO di Investopia, Abdulla bin Touq Al Marri, Ministro dell'Economia e del Turismo EAU, Mohammad Alhawi, Sottosegretario del Ministero degli Investimenti degli EAU e Fabio Pompei, CEO di Deloitte Central Mediterranean, Fabrizio Testa, CEO di Borsa Italiana e Ignazio La Russa, Presidente del Senato

11:00 - Istat - Cento anni di Istat - percorsi di vita delle generazioni

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Interpump - CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione I Trimestre 2026

IREN - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026 - Comunicato stampa

Reply - CDA: Risultati Consolidati del Primo Trimestre 2026 - Q1 Earnings Call





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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