Interpump, margini in leggero calo nel primo trimestre. Ricavi a 525 milioni di euro

(Teleborsa) - Interpump , gruppo attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, ha comunicato che i ricavi del primo trimestre 2026 sono stati pari a 524,8 milioni di euro, in crescita dello 0,6% rispetto al corrispondente periodo del 2025 (-1,7% la variazione a parità di perimetro, +2,2% su base organica).



L'EBITDA è stato pari a 114,7 milioni di euro, rispetto a 117,3 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, in calo del 2,3%, e con una incidenza sulle vendite pari al 21,9%, rispetto al 22,5% del I trimestre del 2025. L'EBIT è stato pari a 82,8 milioni di euro (15,8% dei ricavi) a fronte dei 87,3 milioni del I trimestre 2025 (16,7% dei ricavi) con un decremento del 5,1%. Gli oneri finanziari netti sono stati pari a 2 milioni rispetto a 9 milioni del I trimestre 2025. L'utile netto è stato pari a 57,5 milioni di euro, rispetto a 57 milioni del I Trimestre 2025 con un incremento dello 0,9%.



Al 31 marzo 2026 la posizione finanziaria netta è pari a 294,6 milioni di euro, rispetto a 291,1 milioni al 31 dicembre 2025. Gli investimenti sono stati pari a 18,9 milioni di euro, mentre 25,1 milioni di euro sono stati dedicati all'acquisto di azioni proprie.



"I risultati del trimestre sono in linea con le aspettative, con un andamento particolarmente favorevole nella divisione olio - ha commentato il Presidente Esecutivo Fulvio Montipò - Ciò conferma i benefici derivanti dalla diversificazione delle attività del Gruppo e dalla flessibilità che caratterizza il nostro modello operativo, anche in termini di capacità di preservare livelli di redditività di eccellenza in ogni contesto di mercato. Alla luce delle evidenze attualmente disponibili, il Gruppo conferma per l'esercizio in corso una stima di variazione dei ricavi, su base organica, compresa tra il +3% e il -2% e ritiene di poter consolidare la marginalità in un intervallo compreso tra il 22% e il 22,5%".







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