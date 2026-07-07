Londra: calo per Anglo American
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società mineraria, in flessione del 2,30% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Anglo American subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario di medio periodo di Anglo American ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 37,31 sterline. Supporto a 36,68. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 37,94.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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