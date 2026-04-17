Londra: sell-off per SSE

(Teleborsa) - In forte ribasso il distributore inglese di elettricità e gas , che mostra un -4,08%.



Lo scenario su base settimanale di SSE rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di SSE mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25,14 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,65. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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