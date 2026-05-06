Madrid: andamento rialzista per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Bene la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare , con un rialzo del 2,03%.



Il trend di MERLIN Properties SOCIMI mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Osservando il grafico di breve periodo di MERLIN Properties SOCIMI , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 15,16 Euro e supporto a 14,9. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 15,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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