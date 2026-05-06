Madrid: andamento rialzista per MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Bene la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, con un rialzo del 2,03%.
Il trend di MERLIN Properties SOCIMI mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Osservando il grafico di breve periodo di MERLIN Properties SOCIMI, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 15,16 Euro e supporto a 14,9. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 15,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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