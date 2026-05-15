Madrid: movimento negativo per Banco Santander

(Teleborsa) - Ribasso per la banca spagnola , che presenta una flessione dell'1,97%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Banco Santander rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico dell' istituto di credito spagnolo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,98 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10,14. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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