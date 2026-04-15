SIT, ricavi in crescita a 319 milioni di euro e ritorno all'utile nel 2025

(Teleborsa) - Nel 2025 SIT ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 319,1 milioni registrando un incremento del 6,5% rispetto al 2024 (299,5 milioni). Le vendite della Divisione Heating&Ventilation si sono attestate a 218,7 milioni (+5,8% rispetto al 2024), mentre quelle della Divisione Metering a 93,7 milioni (+6,2% rispetto al 2024).



Nel solo quarto trimestre 2025 i ricavi consolidati sono stati pari a 81,1 milioni, +5,7% rispetto allo stesso periodo 2024, di cui Divisione Heating & Ventilation per 53,9 milioni (+5,4%) e Divisione Metering per 25,5 milioni (+10,4%).



Nello scorso esercizio, l’EBITDA adjusted, pari a 42,7 milioni misura 13,4% dei ricavi, è aumentato del 55,4% rispetto al 2024 (pari a Euro 27,5 milioni, 9,2% dei ricavi) e risente positivamente dei maggiori volumi e del consolidamento delle azioni di efficientamento e riorganizzazione realizzate nel corso del 2024 e del 2025. L'EBIT adjusted è pari a 16,1 milioni, pari al 5,1% dei ricavi; nel 2024 era in perdita di Euro 1,1 milioni con un’incidenza di 0,4% sui ricavi.



Il risultato netto adjusted è pari ad un utile di 6,1 milioni (1,9% dei ricavi) contro una perdita di 10,5 milioni (-3,5% dei ricavi) dell’anno precedente.



Al 31 dicembre 2025 l’indebitamente finanziario netto è pari a 139,3 milioni in riduzioni rispetto agli 145,9 milioni del 2024.



Nel 2026 il Gruppo prevede uno scenario di mercato complessivamente favorevole seppure in presenza di elementi di incertezza, caratterizzato da dinamiche differenziate tra le diverse aree geografiche e segmenti di business. In Europa, il quadro regolatorio è atteso sostenere una domanda più prolungata per gli apparecchi a combustione, che rispetto alle soluzioni elettriche beneficiano di minori prezzi di acquisto, costi di installazione e di gestione.



Per l’esercizio 2026 SIT prevede una crescita dei ricavi consolidati a un tasso low single digit, con un incremento della redditività sostenuto dalla migliorata leva operativa e una conseguente crescita degli utili. La generazione di cassa è attesa contribuire a un’ulteriore riduzione dell’indebitamento finanziario netto.









(Foto: Giovanni Ricciardi)

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