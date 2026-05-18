Milano 11:29
48.323 -1,61%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 11:29
10.218 +0,22%
Francoforte 11:29
24.002 +0,22%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 15/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 15/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio

Ribasso composto e controllato per il maggiore indice americano, che archivia la sessione in flessione dell'1,24% sui valori precedenti.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 7.472,8. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 7.372,6. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 7.336,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```