Cloudia Research, consiglieri indipendenti criticano approvazione bilancio e nuove stime

(Teleborsa) - Emerge una spaccatura interna al CdA di Cloudia Research , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della trasformazione digitale con un'offerta specializzata in ERP, Cloud e AI, con i consiglieri indipendenti che criticano il processo di approvazione del bilancio 2025 e le prospettive societarie, mentre i consiglieri esecutivi difendono l'operato della società e appaiono ottimisti sui prossimi anni. È quanto emerge da un lungo comunicato di precisazioni rispetto all'approvazione del bilancio 2025 dello scorso 29 aprile, quando il via libera era arrivato a maggioranza del board.



In particolare, gli amministratori indipendenti hanno evidenziato, tra le criticità, la riduzione della redditività, il flusso di cassa operativo negativo, il deterioramento della Posizione Finanziaria Netta, la qualità incerta dei crediti per lavori in corso su ordinazione (WIP) e le criticità emerse dall'Impairment Test. Inoltre, hanno contestato l'iter procedurale di approvazione del bilancio, chiedendo il rinvio del consiglio di amministrazione per insufficiente preavviso nella trasmissione dei documenti e assenza di una relazione strategica.



Gli amministratori indipendenti, in relazione al Business Plan 2026-2028, hanno dichiarato di aver ricevuto tardivamente le proiezioni numeriche e che le stesse non risultano corredate da una relazione strategica di supporto per le dovute valutazioni. I medesimi hanno anche ritenuto il miglioramento dell'EBITDA eccessivamente ottimistico rispetto ai dati storici, evidenziando una riduzione del 22% dell'EBITDA e del 60,4% dell'EBIT nell'esercizio 2025 rispetto all'esercizio precedente. Gli amministratori esecutivi precisano che l'incremento dei ricavi delle vendite, conseguente ai significativi investimenti effettuati nell'ultimo triennio, è atteso produrre un effetto positivo sui margini in ragione di una struttura dei costi prevalentemente fissa che, nei primi mesi dell'esercizio in corso, è stata oggetto di un processo di efficientamento, con particolare riferimento al capitale umano. Gli amministratori esecutivi evidenziano inoltre che l'andamento dei ricavi relativi ai primi mesi dell'esercizio in corso è in linea con le stime del Piano Industriale 2026-2028.



Gli amministratori indipendenti hanno anche evidenziato che la gestione reddituale ha generato un flusso di cassa negativo, a fronte di un dato positivo nell'esercizio precedente, rilevando che l'attività caratteristica assorbe liquidità rendendo la società dipendente da finanziamenti esterni, e segnalando l'incremento dell'indice PFN/EBITDA a 3,05x per l'esercizio 2025, con una soglia di attenzione fissata a 3-4x per le PMI quotate. I Consiglieri indipendenti hanno pertanto espresso perplessità circa il risultato positivo dell'Impairment Test sulle attività immateriali, alla luce dell'incertezza circa la capacità della società di generare flussi di cassa negli esercizi futuri. A tale riguardo, gli amministratori esecutivi sottolineano come l'andamento dei ricavi dei primi mesi dell'esercizio in corso, la politica di efficientamento dei costi perseguita negli ultimi mesi e un livello degli investimenti immateriali per il triennio di piano 2026-2028 significativamente inferiore rispetto al triennio di sviluppo 2023-2025, unitamente all'attesa di un importante ritorno dagli investimenti già effettuati, li rendano confidenti circa la raggiungibilità degli obiettivi del Piano Industriale, sia in termini di redditività che di generazione di cassa.



Il CdA di Cloudia Research è composto da Marcantonio Angelo Merafina (Presidente), Rocco Alvaro ed Emanuele Angelo Bottelli (amministratori), Maria Cristina Murelli e Giuseppe Puttini (amministratore indipendenti).



(Foto: © rawpixel)

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