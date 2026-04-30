Itway rinvia approvazione bilancio per manovra di rafforzamento e supporto circolante

(Teleborsa) - Itway , società quotata su Euronext Milan e a capo del Gruppo leader nel settore dell’IT per la progettazione, produzione e distribuzione

di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence, cloud computing e big data, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati si attestano a 70 milioni di euro (rispetto a 58,7 milioni del 2024), EBITDA consolidato pari a 2,1 milioni di euro (rispetto a 2,3 milioni del 2024) e posizione finanziaria netta corrente che evidenzia un indebitamento netto pari a 0,9 milioni di euro (la posizione finanziaria netta totale evidenzia un indebitamento pari a 4,5 milioni).



Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rinviare ad una riunione da tenersi in data 19 maggio 2026 l’approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Il rinvio è motivato dalla necessità di concludere le operazioni in corso, relative a una manovra di rafforzamento e supporto del circolante che potrebbe produrre effetti patrimoniali, nonché impatti finanziari e strategici.



(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

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