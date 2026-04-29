TPS Group, assemblea approva bilancio 2025 e rinnova CdA e Collegio Sindacale

(Teleborsa) - TPS , holding operativa del gruppo TPS leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e automotive (“TPS” o “Società” o “Emittente”), comunica che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti riunitasi in data odierna in prima convocazione ha approvato il Bilancio d’esercizio di TPS e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025, nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, durata in carica e relativo compenso e nominato i componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.



L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l’intero utile di esercizio della Società, pari a euro 4.112.591, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione a distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a euro 0,09 per ciascuna azione avente diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla data di legittimazione e a riserva straordinaria per la differenza tra l’utile d’esercizio e il valore complessivo del dividendo distribuito ai Soci.



Il dividendo sarà posto in pagamento in data 13 maggio 2026, ad avvenuto stacco della cedola numero 7 in data 11 maggio 2026 (record date: 12 maggio 2026).



Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L’Assemblea degli Azionisti, sulla base delle due liste presentate, ha nominato in data odierna il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, essendo giunto a scadenza il mandato di entrambi gli organi sociali con l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, determinandone i rispettivi compensi.



Il Consiglio di Amministrazione, risulta pertanto composto da 7 membri, ossia dal Presidente ing. Alessandro Rosso, e dai Consiglieri ing. Massimiliano Anguillesi, dott. Alessandro Scantamburlo, avv. Raffaella Pallavicini, dott. Luigi Gagliardi, dott. Piero Rancilio e dott. David Coppini.



Gli Amministratori neonominati sono in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.



Inoltre, i Consiglieri avv. Raffaella Pallavicini, dott. Piero Rancilio e dott. David Coppini hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e più in generale ai sensi dello statuto sociale; requisiti che saranno successivamente oggetto di verifica da parte del costituendo Consiglio di Amministrazione.



Il Collegio Sindacale risulta composto dal Presidente, dott. Marco Curti, e dai sindaci effettivi dott.ssa Stefania Barsalini e dott. Alessandro Maruffi, oltre che dai sindaci supplenti dott.ssa Anna Rota e dott.ssa Elisabetta Lucchini.



Il mandato terminerà con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

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