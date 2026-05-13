Francoforte: si concentrano le vendite su Delivery Hero
(Teleborsa) - Composto ribasso per Delivery Hero, in flessione del 2,23% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Delivery Hero mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,77%, rispetto a +0,18% del MDAX).
Lo status tecnico di Delivery Hero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,27 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,34. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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