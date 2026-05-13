Francoforte: si concentrano le vendite su Delivery Hero

(Teleborsa) - Composto ribasso per Delivery Hero , in flessione del 2,23% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Delivery Hero mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,77%, rispetto a +0,18% del MDAX ).





Lo status tecnico di Delivery Hero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,27 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,34. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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