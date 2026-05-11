Ferrari, acquistate azioni proprie per oltre 21 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver di aver acquistato, tra il 4 e l'8 maggio 2026, nell'ambito del programma di buyback avviato il 10 aprile 2026 per un valore di 250 milioni di euro (seconda tranche del piano pluriennale da circa 3,5 miliardi entro il 2030), ulteriori 73.191 azioni ordinarie su EXM e NYSE per un controvalore complessivo di 21.038.118,49 euro, a un prezzo medio di 287,4413 euro per azione.



Dall'inizio di questa Seconda Tranche fino all'8 maggio 2026 il corrispettivo totale investito è stato:



• 61.289.221,91 euro per n. 206.134 azioni ordinarie acquistate sul EXM

• 2.999.519,05 USD per n. 8.876 azioni ordinarie acquistate sul NYSE



Alla stessa data, la società deteneva 17.634.681 azioni proprie ordinarie, pari al 9,45% del capitale sociale. Non è ancora stata eseguita la cancellazione delle azioni proprie approvata dall’assemblea del 15 aprile 2026.



Dall'avvio del programma complessivo (5 gennaio 2026) all'8 maggio, Ferrari ha riacquistato in totale 1.100.455 azioni tra EXM e NYSE per un controvalore di 324.595.751,34 euro.



Sul listino milanese, oggi, ribasso per il Cavallino rampante di Maranello , che chiude la seduta con una flessione del 2,90%.









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