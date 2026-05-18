Buzzi, acquistate azioni proprie per oltre 5,47 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra l'11 e il 15 maggio 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 118.323 azioni proprie, al prezzo medio di 46,2372 euro per un controvalore pari a 5.470.926,01 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 15 maggio la società attiva nel settore del cemento detiene 14.325.229 azioni ordinarie proprie pari al 7,437% del capitale sociale.
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