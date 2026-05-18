TXT e-Solutions, Intermonte alza target price e vede possibilità di superare guidance

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 48 euro per azione (dai precedenti 47,4 euro) il target price su TXT e-Solutions , azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Outperform".



Gli analisti affermano che i risultati sono stati molto positivi e le prospettive per i prossimi mesi rimangono estremamente incoraggianti, con la possibilità di superare le previsioni annuali.



"Un consistente portafoglio ordini e una serie di importanti accordi di licenza firmati di recente offrono una buona visibilità - si legge nalla ricerca - Confermiamo la nostra visione positiva sul titolo: TXT gode di una significativa esposizione commerciale in settori altamente regolamentati, come quello aerospaziale e aeronautico, è principalmente coinvolta in progetti di importanza strategica e ha una comprovata capacità di adattarsi all'innovazione".



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

Condividi

```