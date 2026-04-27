FNM, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,023 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di FNM , società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, ha approvato il bilancio 2025 e deliberato di destinare l'utile netto per 0,8 milioni di euro a riserva legale e per 5,3 milioni di euro a riserva straordinaria, prevedendo inoltre la distribuzione di un dividendo ordinario complessivo pari a 10 milioni di euro. Tale distribuzione garantisce agli azionisti una remunerazione pari a 0,023 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione. Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 3 giugno 2026, con stacco cedola n. 17 il 1° giugno 2026 e record date il 2 giugno 2026. Approvate la prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.





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