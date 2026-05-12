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Germania, indice ZEW migliora e fa meglio delle attese

Economia, Macroeconomia
Germania, indice ZEW migliora e fa meglio delle attese
(Teleborsa) - Migliora l'indice ZEW tedesco a magtgio. L'indice anticipatore è risalito infatti a -10,2 punti dai -17,2 punti di aprile.

Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a -19,2 punti.

Peggiorano invece le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -77,8 punti da --73,7 punti, risultando peggiori dlele attese (-77,5 punti).

Recupera anche l'indicatore relativo alla Zona Euro, che si è portato a -9,1 punti da -20,4 punti (meglio dei -21,6 dle consensus).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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