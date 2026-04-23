Tesla, ricavi e utili trimestrali battono le attese. Musk alza a più di 25 miliardi di dollari il piano investimenti

(Teleborsa) - Tesla ha chiuso il primo trimestre 2026 con risultati migliori delle attese sul fronte della redditività e della generazione di cassa, ma ha deluso sulle prospettive di spesa: il CEO Elon Musk ha annunciato un aumento del piano di investimenti a oltre 25 miliardi di dollari per l'anno, rispetto ai 20 miliardi previsti a gennaio e ai 9 miliardi spesi nel 2025.



Sul fronte operativo, i ricavi del trimestre si sono attestati a 22,39 miliardi di dollari, leggermente sotto le attese degli analisti (22,6 miliardi). Il free cash flow è risultato positivo per 1,44 miliardi, contro aspettative di un assorbimento di cassa di 1,43 miliardi, una sorpresa positiva spiegata anche da spese in conto capitale circa il 40% inferiori alle stime. L'utile operativo GAAP è stato di 0,9 miliardi, l'utile netto GAAP di 0,5 miliardi e quello non GAAP di 1,5 miliardi. L’azienda ha registrato un utile di 41 centesimi per azione (gli analisti si aspettavano un utile di 36 centesimi per azione).



Nel trimestre Tesla ha prodotto 408.386 veicoli e consegnato 358.023 unità, di cui 341.893 Model 3/Y e 16.130 modelli della gamma "Other" (Cybertruck, Semi e altri). Il business energetico ha registrato il dispiegamento di 8,8 GWh di prodotti per lo stoccaggio di energia.



Il CFO Vaibhav Taneja ha avvertito che la società registrerà free cash flow negativo per il resto del 2026, in una fase di "intenso investimento in conto capitale che durerà un paio d'anni." Musk ha definito la spesa "ben giustificata per un flusso di ricavi futuri significativamente aumentato", citando AI, robotica e chip come principali destinazioni.



Sul fronte dei prodotti, Tesla ha avviato il servizio di Robotaxi senza conducente a Dallas e Houston e prevede di espandere il servizio a una dozzina di stati entro fine anno. La produzione del Cybercab (il veicolo completamente autonomo senza volante né pedali) inizierà lentamente quest'anno per poi accelerare verso fine 2026. Il business energia si conferma in forte crescita, trainato dalla domanda di batterie su scala di rete (Megapack).

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