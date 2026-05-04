Zona Euro, indice Sentix migliora a sorpresa a -16,4 punti a maggio

(Teleborsa) - Migliora il sentiment degli investitori in Europa, pur mantenendosi in territorio negativo. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona, l'indice si è attestato a -16,4 punti a maggio dai -19,2 punti di aprile. Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che erano per una discesa dell'indicatore fino a -20,9 punti.



"Ciò suggerisce che gli investitori non prevedono, quantomeno, un'ulteriore escalation del conflitto latente con l'Iran - si legge nel rapporto - Tuttavia, le preoccupazioni per l'inflazione rimangono elevate".



"Questa stabilizzazione non si applica però alla Germania, che si trova non solo in una crisi di governo, ma anche in una traiettoria economica ben definita - purtroppo, negativa - viene sottolineato - Controcorrente rispetto al trend, l'indice complessivo è sceso di 3,2 punti, raggiungendo il livello più basso da gennaio 2025".



Migliorano sia il sentiment sulle condizioni correnti, che si attesta a -21,5 punti dai -22,8 di aprile, sia l'indice delle aspettative si attesta a -11,3 punti da -15,5 del mese precedente.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)

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