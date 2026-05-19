Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 18/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio
Modesta la performance per il derivato italiano, che ha registrato un marginale guadagno a 48.740.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 49.295. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 48.275. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 47.815.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)