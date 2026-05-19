Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 18/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio
Riunione sostanzialmente debole quella del 18 maggio per il Nasdaq Composite, che conclude gli scambi in frazionale calo a 26.090,7.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 26.454,6. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 25.907,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 25.724,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)