Enel, ok a bilancio 2025 e dividendo di 0,49 euro, rinnovato Cda con Scaroni confermato Presidente

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Enel ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025 e deliberato un dividendo complessivo di 0,49 euro per

azione (0,23 euro già versati quale acconto a gennaio 2026 e i rimanenti 0,26 euro in pagamento a titolo di saldo nel mese di luglio 2026), in crescita di oltre il 4% rispetto al dividendo complessivo di 0,47 euro per azione riconosciuto per l’esercizio 2024.



É stata rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un massimo di 200 milioni di azioni Enel e un esborso complessivo fino a 1,5 miliardi di euro, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea del 22 maggio 2025.



Gli azionisti hanno nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, nelle persone di Paolo Scaroni – confermato Presidente -, Johanna Arbib, Flavio Cattaneo, Mario Corsi, Tiziana De Luca, Dario Frigerio, Alessandro Monteduro, Federica Seganti e Alessandra Stabilini.



Sono stati inoltre approvati il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2026 destinato al management del Gruppo Enel, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2026 e sui compensi corrisposti nel 2025



In sede straordinaria, infine, l'Assemblea ha approvato la proposta di annullamento delle azioni proprie che – in base all’odierna autorizzazione assembleare rilasciata in sede ordinaria – saranno eventualmente acquistate dalla Società in attuazione del Programma di buy-back per la specifica finalità di riconoscere agli Azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto alla distribuzione dei dividendi. L’annullamento quindi potrà avere ad oggetto sino ad un massimo di 200 milioni di azioni ordinarie della Società, pari all’1,97% del capitale sociale.

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