Europa positiva con attenzione al Medio Oriente. A Milano vola Avio

(Teleborsa) - Seduta in leggero rialzo per le Borse europee
, con l'attenzione che continua a essere concentrata sugli sviluppi in Medio Oriente, mentre i rendimenti dei titoli di Stato europei sono in marginale calo dopo i balzi degli scorsi.
La recente proposta dell'Iran
richiede agli Stati Uniti di revocare le sanzioni su Teheran, rilasciare i fondi iraniani congelati e porre fine al blocco marittimo per il paese, ha detto Kazem Gharibabadi, vice ministro degli Esteri iraniano, in base all'agenzia di stampa statale Irna. La proposta include anche il termine della guerra su tutti i fronti - Libano incluso - l'uscita delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e il pagamento dei danni causati dalla guerra, ha aggiunto Gharibabadi. Nelle scorse ore il presidente statunitense Donald Trump
ha dichiarato
di aver sospeso un attacco su larga scala pianificato contro l'Iran per dare tempo ai negoziati volti a porre fine alla guerra. Allo stesso tempo, Washington ha esteso la deroga alle sanzioni sul petrolio greggio russo trasportato via mare, contribuendo a stabilizzare l'offerta fisica, mentre i prelievi record dalle riserve statunitensi hanno spinto le scorte ai minimi degli ultimi due anni.
Sul fronte macroeconomico
, in Giappone
il PIL reale del primo trimestre è cresciuto
del 2,1% su base annua, pari allo 0,5% su base trimestrale, superando le previsioni del consensus dell'1,7% e il dato rivisto dell'1,3% registrato nel trimestre precedente. Nel Regno Unito
, i sussidi disoccupazione sono risultati
in aumento ad aprile
Tra gli annunci societari in Italia
, Stellantis
ha annunciato
il lancio del progetto "E-Car", una nuova auto elettrica compatta e a prezzi accessibili, con avvio della produzione previsto nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco; Avio
ha lanciato
con successo il satellite scientifico Smile, segnando il primo lancio di Vega C con Avio nel ruolo di operatore completo di servizi di lancio.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,43%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,72% e continua a trattare a 103,6 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +74 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,89%. Tra le principali Borse europee Francoforte
avanza dello 0,63%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,48%, e bilancio positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,47%. Piazza Affari
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 51.308 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,11%); leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,53%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, incandescente Avio
, che vanta un incisivo incremento del 5,20%. Ben comprata Ferrari
, che segna un forte rialzo del 2,20%. Inwit
avanza del 2,13%. Si muove in territorio positivo Leonardo
, mostrando un incremento del 2,13%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian
, che prosegue le contrattazioni a -2,94%. Seduta negativa per STMicroelectronics
, che mostra una perdita dell'1,83%. Deludente ENI
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Reply
(+2,88%), D'Amico
(+1,61%), Rai Way
(+1,60%) e Alerion Clean Power
(+1,48%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Technoprobe
, che ottiene -4,36%. Sotto pressione BFF Bank
, che accusa un calo del 3,28%. Scivola NewPrinces
, con un netto svantaggio dell'1,55%. Fiacca Revo Insurance
, che mostra un piccolo decremento dell'1,34%.