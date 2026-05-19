Piazza Affari non aggancia i rialzi delle Borse europee. Vola Avio

(Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia
, con l'attenzione che continua a essere concentrata sugli sviluppi in Medio Oriente. La recente proposta dell'Iran
richiede agli Stati Uniti di revocare le sanzioni su Teheran, rilasciare i fondi iraniani congelati e porre fine al blocco marittimo per il paese, ha detto Kazem Gharibabadi, vice ministro degli Esteri iraniano, in base all'agenzia di stampa statale Irna. La proposta include anche il termine della guerra su tutti i fronti - Libano incluso - l'uscita delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e il pagamento dei danni causati dalla guerra, ha aggiunto Gharibabadi. Nelle scorse ore il presidente statunitense Donald Trump
ha dichiarato
di aver sospeso un attacco su larga scala pianificato contro l'Iran per dare tempo ai negoziati volti a porre fine alla guerra. Allo stesso tempo, Washington ha esteso la deroga alle sanzioni sul petrolio greggio russo trasportato via mare, contribuendo a stabilizzare l'offerta fisica, mentre i prelievi record dalle riserve statunitensi hanno spinto le scorte ai minimi degli ultimi due anni.
Sul fronte macroeconomico
, in Giappone
il PIL reale del primo trimestre è cresciuto
del 2,1% su base annua, pari allo 0,5% su base trimestrale, superando le previsioni del consensus dell'1,7% e il dato rivisto dell'1,3% registrato nel trimestre precedente. Nel Regno Unito
, i sussidi disoccupazione sono risultati
in aumento ad aprile
Tra gli annunci societari in Italia
, Stellantis
ha annunciato
il lancio del progetto "E-Car", una nuova auto elettrica compatta e a prezzi accessibili, con avvio della produzione previsto nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco; Avio
ha lanciato
con successo il satellite scientifico Smile, segnando il primo lancio di Vega C con Avio nel ruolo di operatore completo di servizi di lancio; Ferretti
ha registrato
ordini e ricavi in calo nel primo trimestre per l'impatto in Medio Oriente, mentre è migliorato il margine EBITDA.
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. Lieve calo dell'oro
, che scende a 4.540,5 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 103,3 dollari per barile, con un calo dell'1,05%.
Lieve calo dello spread
, che scende a +74 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,90%. Tra i listini europei
ben impostata Francoforte
, che mostra un incremento dell'1,16%, giornata moderatamente positiva per Londra
, che sale di un frazionale +0,49%, e tonica Parigi
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,70%.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari
, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 48.676 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 51.280 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,19%); in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,89%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Avio
(+5,33%), Fincantieri
(+4,85%), Inwit
(+3,49%) e Leonardo
(+3,03%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian
, che ottiene -2,64%. Tentenna STMicroelectronics
, che cede lo 0,80%. Sostanzialmente debole Unicredit
, che registra una flessione dello 0,73%. Si muove sotto la parità Banca Mediolanum
, evidenziando un decremento dello 0,59%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Reply
(+5,91%), Alerion Clean Power
(+4,44%), Intercos
(+3,42%) e ERG
(+2,30%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank
, che continua la seduta con -5,34%. Pesante Ferretti
, che segna una discesa di ben -4,32 punti percentuali. Calo deciso per Technoprobe
, che segna un -3,65%. Sotto pressione LU-VE Group
, con un forte ribasso del 3,08%.