Borse europee in rosso, si salva Francoforte con balzo di SAP

(Teleborsa) - Seduta in rosso per le Borse europee
, influenzate principalmente dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran, che continuano a frenare le prospettive di una rapida soluzione del conflitto. Madrid registra la flessione più marcata, mentre Francoforte è la migliore e si posiziona vicina alla parità, trainata dalla performance di SAP
.
Sul fronte macroeconomico
, in Germania
, ad aprile, l'indice IFO è sceso
da 86,3 a 84,4 (minimo da maggio 2020) con un deterioramento non solo delle aspettative (come era successo a marzo), ma anche della situazione corrente (a segnalare che gli effetti della crisi in Medio Oriente stanno iniziando a frenare l’attività economica).
Per quanto riguarda le banche centrali
, la Bank of Russia
ha deciso
di ridurre il tasso di riferimento di 50 punti base, portandolo al 14,5% e proseguendo il graduale allentamento della politica monetaria.
Lieve aumento per l'euro / dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,22%. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dello 0,73%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,85%) si attesta su 95,04 dollari per barile.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +79 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,79%. Tra i listini europei
poco mosso Francoforte
, che mostra un -0,03%, tentenna Londra
, che cede lo 0,48%, e sostanzialmente debole Parigi
, che registra una flessione dello 0,67%.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,66%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 50.055 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,65%); sulla stessa tendenza, in discesa il FTSE Italia Star
(-1,15%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, sostenuta Prysmian
, con un discreto guadagno del 3,06%. Buoni spunti su Saipem
, che mostra un ampio vantaggio del 2,27%. Seduta positiva per Generali Assicurazioni
, che riflette un moderato aumento dell'1,09%. Passo in avanti per Banco BPM
, che mostra un progresso dello 0,66%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio
, che ottiene -8,53%. Vendite a piene mani su Stellantis
, che soffre un decremento del 4,69%. Pessima performance per Leonardo
, che registra un ribasso del 4,44%. Sessione nera per Fincantieri
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,31%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, NewPrinces
(+2,27%), Revo Insurance
(+2,11%), Tamburi
(+1,56%) e Intercos
(+0,97%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Safilo
, che ottiene -2,84%. Vendite su Fiera Milano
, che registra un ribasso del 2,78%. Seduta negativa per BFF Bank
, che mostra una perdita del 2,56%. Sotto pressione WIIT
, che accusa un calo del 2,43%.