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Borse europee in rosso, si salva Francoforte con balzo di SAP

Commento, Finanza, Spread
Borse europee in rosso, si salva Francoforte con balzo di SAP
(Teleborsa) - Seduta in rosso per le Borse europee, influenzate principalmente dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran, che continuano a frenare le prospettive di una rapida soluzione del conflitto. Madrid registra la flessione più marcata, mentre Francoforte è la migliore e si posiziona vicina alla parità, trainata dalla performance di SAP.

Sul fronte macroeconomico, in Germania, ad aprile, l'indice IFO è sceso da 86,3 a 84,4 (minimo da maggio 2020) con un deterioramento non solo delle aspettative (come era successo a marzo), ma anche della situazione corrente (a segnalare che gli effetti della crisi in Medio Oriente stanno iniziando a frenare l’attività economica).

Per quanto riguarda le banche centrali, la Bank of Russia ha deciso di ridurre il tasso di riferimento di 50 punti base, portandolo al 14,5% e proseguendo il graduale allentamento della politica monetaria.

Lieve aumento per l'euro / dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,22%. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dello 0,73%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,85%) si attesta su 95,04 dollari per barile.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +79 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,79%.

Tra i listini europei poco mosso Francoforte, che mostra un -0,03%, tentenna Londra, che cede lo 0,48%, e sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,67%.

Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,66%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 50.055 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,65%); sulla stessa tendenza, in discesa il FTSE Italia Star (-1,15%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, sostenuta Prysmian, con un discreto guadagno del 3,06%. Buoni spunti su Saipem, che mostra un ampio vantaggio del 2,27%. Seduta positiva per Generali Assicurazioni, che riflette un moderato aumento dell'1,09%. Passo in avanti per Banco BPM, che mostra un progresso dello 0,66%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio, che ottiene -8,53%. Vendite a piene mani su Stellantis, che soffre un decremento del 4,69%. Pessima performance per Leonardo, che registra un ribasso del 4,44%. Sessione nera per Fincantieri, che lascia sul tappeto una perdita del 4,31%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, NewPrinces (+2,27%), Revo Insurance (+2,11%), Tamburi (+1,56%) e Intercos (+0,97%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Safilo, che ottiene -2,84%. Vendite su Fiera Milano, che registra un ribasso del 2,78%. Seduta negativa per BFF Bank, che mostra una perdita del 2,56%. Sotto pressione WIIT, che accusa un calo del 2,43%.

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