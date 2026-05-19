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Eurozona: l'EURO STOXX Construction & Materials mostra un andamento leggermente negativo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Construction & Materials mostra un andamento leggermente negativo
Si muove al ribasso il comparto costruzioni europeo, che perde lo 0,70%, scambiando a 830,2 punti.
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