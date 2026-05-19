Francoforte: risultato positivo per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di motori aeronautici , in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di MTU Aero Engines rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di MTU Aero Engines suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 274,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 282,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 269,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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