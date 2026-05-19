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/ Giappone, Produzione industriale (MoM) in marzo
Giappone, Produzione industriale (MoM) in marzo
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19 maggio 2026 - 08.45
Giappone,
Produzione industriale in marzo su base mensile (MoM) -0,4%
, in aumento rispetto al precedente -2% (la previsione era -0,5%).
(Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)
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