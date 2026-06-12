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Giappone, produzione industriale aprile rivista al ribasso a +0,5%

Economia, Macroeconomia
Giappone, produzione industriale aprile rivista al ribasso a +0,5%
(Teleborsa) - Rivista al ribasso la produzione delle fabbriche giapponesi ad aprile. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è cresciuto dello 0,5% su mese, rispetto al +0,8% della stima preliminare. A marzo si era registrata una caduta dello 0,4%.

Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in aumento del 2%.

Le consegne registrano una crescita mensile dell'1,3%, mentre le scorte calano dello 0,3%.

La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a -0,9%.
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