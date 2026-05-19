IPI, raccolti 20 milioni di euro nel 1° giorno di collocamento del prestito obbligazionario

(Teleborsa) - IPI, gruppo specializzato nei servizi immobiliari, ha reso noto che il collocamento del prestito obbligazionario "IPI Spa Tasso Variabile 2026-2033" ha superato la quota di 20 milioni di euro nel primo giorno di sottoscrizione. L'emissione delle obbligazioni e la loro quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana sono pertanto confermate.



Secondo quanto previsto dal regolamento del prestito, IPI non potrà revocare l'offerta delle obbligazioni e pertanto le obbligazioni - alla chiusura del periodo di collocamento - saranno emesse e quotate sul MOT. Il periodo di adesione all'offerta in sottoscrizione terminerà alle ore 17:30 del giorno 12 giugno 2026, fatta salva la facoltà di disporre la chiusura anticipata dell'offerta qualora, prima della conclusione del periodo di offerta, l'ammontare nominale complessivo massimo dell'offerta (pari a 30 milioni di euro) sia interamente collocato presso il pubblico indistinto.



In caso di chiusura anticipata dell'offerta, l'offerta delle obbligazioni avrà termine alle ore 17:30 della relativa data di chiusura anticipata, mentre la data di emissione delle obbligazioni (16 giugno 2026) rimarrà invariata.

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