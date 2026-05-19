IT Way, slitta approvazione risultati 2025 in vista rafforzamento patrimoniale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di It Way , facendo seguito al comunicato del 30 aprile 2026, ha deliberato di rinviare la riunione

per l’approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 per il protarsi delle operazioni in corso relative a una manovra di rafforzamento e supporto del circolante, che potrebbero produrre effetti patrimoniali, nonché impatti finanziari e strategici.



La società rende noti i dati gestionali preliminari, non sottoposti a revisione contabile, al 31 dicembre 2025, già pubblicati nel comunicato del 30 aprile 2026, che contabilizzano ricavi consolidati a 70 milioni di Euro, rispetto ai 58,7 milioni del 2024, EBITDA consolidato a 2,1 milioni di Euro rispetto ai 2,3 milioni del 2024 e posizione finanziaria netta corrente a debito per 1 milione di Euro e posizione finanziaria netta Totale (PFN) a debito per 4,6 milioni di Euro.



(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

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