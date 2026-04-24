Pinko completa accordo con istituti finanziatori, EBITDA passa in positivo nel 2025

(Teleborsa) - Pinko, brand italiano di riferimento nel segmento moda entry-to-luxury, ha completato l'accordo con tutti gli istituti finanziatori. Questo traguardo segna un ulteriore passo nel percorso di riequilibrio economico-finanziario e di rilancio del brand, già avviato nel 2025.



Nel corso dell'ultimo anno Pinko ha infatti registrato una significativa inversione di tendenza con un EBITDA che è passato da - 30,8 milioni di euro nel 2024 a +18 milioni di euro nel 2025, evidenziando il ritorno dell'azienda a una solida redditività operativa e alla generazione di cassa. Nello stesso periodo, il fatturato ha superato i 220 milioni di euro, riflettendo le azioni di razionalizzazione del perimetro commerciale, inclusa la chiusura di attività a minore marginalità, e confermando al contempo la forza del brand e la competitività del prodotto in un contesto di mercato complesso.



Il progressivo rafforzamento dei risultati trova ulteriore conferma anche nel 2026. Il primo trimestre dell'anno si è chiuso con un EBITDA pari a 6,7 milioni di euro, in crescita del 23,4% rispetto ai 5,4 milioni registrati nello stesso periodo del 2025, consolidando ulteriormente la traiettoria di sviluppo del Gruppo anche in vista dei prossimi mesi.



"Il completamento di questo accordo rappresenta un momento estremamente significativo per Pinko - ha aggiunto l'AD Laura Manelli - Il percorso intrapreso è stato complesso ed ha richiesto determinazione e collaborazione tra tutti gli stakeholder coinvolti. Con il riequilibrio finanziario raggiunto e risultati operativi in forte miglioramento, Pinko può ora concentrarsi con rinnovata energia sul proprio sviluppo internazionale e sul rafforzamento del marchio".

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