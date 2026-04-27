Pininfarina, la perdita si allarga a 6,7 milioni di euro nel 2025. Ricavi +13%

(Teleborsa) - Pininfarina , società quotata su Euronext Milan e attiva nell'interiors e industrial design, ha chiuso il 2025 con ricavi totali consolidati pari a 103,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 91,9 milioni di euro di un anno prima (+12,8%). L'incremento ha riguardato il settore stile per circa il 18,2%, mentre il settore ingegneria è diminuito rispetto all'esercizio precedente del 14,8% circa.



Il margine operativo lordo è positivo per 1,7 milioni di euro (5,5 milioni di euro nel 2024) quale conseguenza dei risultati positivi afferenti principalmente alla Capogruppo e alla controllata americana parzialmente compensati dai risultati negativi della controllata tedesca e di quella cinese. Gli ammortamenti ammontano a 4,3 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio precedente (4,1 milioni di euro). Il risultato operativo è di conseguenza negativo per 4,7 milioni di euro (negativo per 3,6 milioni di euro al 31 dicembre 2024). La gestione finanziaria evidenzia al 31 dicembre 2025 oneri netti per 1,3 milioni di euro, in peggioramento di 0,3 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente. Il risultato dell'esercizio evidenzia quindi una perdita netta di 6,7 milioni di euro che si confronta con una perdita netta al 31 dicembre 2024 pari a 4,1 milioni di euro.



Dal punto di vista della consistenza patrimoniale, gli amministratori segnalano che la controllante PF Holdings, con efficacia a partire dal 25 aprile 2026, ha formalizzato la rinuncia irrevocabile di parte del finanziamento in essere per un importo pari a 10 milioni di euro. Tale operazione, che si configura come un apporto di patrimonio netto, consente il ripristino del patrimonio netto della Capogruppo a livelli coerenti con le disposizioni normative vigenti e nei tempi previsti dalla normativa stessa.



Le previsioni per il 2026, in base alle attuali evidenze dei settori di business in cui il Gruppo Pininfarina si trova ad operare, indicano un valore dei Ricavi totali in aumento rispetto a quanto consuntivato nel 2025.

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