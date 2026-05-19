Parte il TEF 2026, due giorni dedicati a sostenibilità e innovazione

La quarta edizione dell’evento si terrà il 21 e 22 maggio, prologo il 20 maggio con il tour nelle aziende

(Teleborsa) - Torna il TEF – Taranto Eco Forum, giunto quest’anno alla quarta edizione. L’appuntamento è fissato per giovedì prossimo alle ore 10 nella sede cittadina del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".



La manifestazione, in programma il 21 e 22 maggio, è organizzata da Eurota ETS, Futureventi e RemTech Expo e si presenta con il titolo "La rigenerazione attiva e l’equilibrio del progresso a tutela del bene comune". Un tema che sintetizza la missione dell’evento, ormai punto di riferimento per il confronto sui temi della sostenibilità e dell’innovazione, con particolare attenzione alla transizione energetica e alla sicurezza energetica.



Ad aprire i lavori, con i saluti di benvenuto, saranno Vito Felice Uricchio (coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del TEF e commissario straordinario per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto – CNR ITC), Patrick Poggi (presidente Eurota ETS e founder TEF), Silvia Paparella (general manager RemTech Expo), Paolo Pardolesi (direttore Dipartimento Jonico) e Michelangelo Di Luozzo (responsabile Raffineria Eni di Taranto), ai quali seguiranno i saluti istituzionali della vicepresidente del Parlamento Europeo Giuseppina Picierno, della viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava, del prefetto di Taranto Ernesto Liguori, del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, del sindaco di Taranto Piero Bitetti, del direttore generale dell’Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale presso il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud - Presidenza del Consiglio dei Ministri Raffaele Perlangeli, del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Giovanni Gugliotti, del comandante Comando Marittimo Sud - Marina Militare Andrea Petroni e del presidente di Ferrara Expo Andrea Moretti.



Nel programma 2026, il più ricco delle quattro edizioni, sono state inserite ben 11 tavole rotonde tematiche, più altre 5 tavole rotonde animate da Arpa Puglia, Eni Joule ed Eniverse, Uniba, associazioni cittadine e Comune di Taranto, alle quali si aggiungono la tradizionale sessione internazionale in lingua inglese e lo spazio dedicato al Bioeconomy Day. Durante i lavori della prima giornata, inoltre, saranno assegnate le borse di studio legate al progetto "Tra Scienza e Ambiente: in viaggio verso la Sostenibilità", promosso da Eurota ETS insieme a UniBa ed Ecologica.



Il TEF avrà anche un prologo il 20 maggio, tra le principali novità di questa edizione: un tour in alcune aziende che hanno realizzato concretamente i progetti presentati al forum negli scorsi anni. Si tratta di Comes, di Unità di Misura srl e dell’Open Innovation Lab Joule all’interno della Raffineria Eni. Successivamente, sarà effettuato anche un sopralluogo alla struttura galleggiante in prossimità dell’isola di San Paolo denominata San Paolo Dolphin Refuge, nata con l'obiettivo di ospitare delfini provenienti da strutture zoologiche.







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