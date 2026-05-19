Piazza Affari: brillante l'andamento di Campari
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore beverage, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Campari mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,26%, rispetto a -1,91% del principale indice della Borsa di Milano).
Le tendenza di medio periodo della società famosa per il suo bitter alcolico si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 5,531 Euro. Supporto stimato a 5,449. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 5,613.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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