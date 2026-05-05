Piazza Affari: andamento rialzista per Campari

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda attiva nel settore beverage , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Campari mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,83%, rispetto a +0,86% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico di medio periodo della società famosa per il suo bitter alcolico rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 6,443 Euro, mentre i supporti sono stimati a 6,307. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 6,579.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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