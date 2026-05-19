Poste Italiane prima platform company italiana grazie al successo della strategia omnicanale

Poste Italiane

(Teleborsa) - Con, in crescita annua del 7,7%, la, obiettivo del Piano strategico "The Connecting Platform", si conferma unin grado di offrire un'esperienza sempre più personalizzata per i clienti, che possono scegliere il canale migliore, fisico o digitale, per acquistare prodotti e servizi.Ildi Poste Italiane spazia daglial sito, dalle operazioni aglie alle chiamate al, dai circadelle reti terze, tra cui rete punto Poste e Punti vendita LIS, fino allaE proprioche ospita l'intera gamma dei servizi offerti dall'azienda, rappresenta ladigitale del Gruppo. P, infatti, si adatta ai comportamenti, alle abitudini di utilizzo dei canali digitali e alle esigenze di ogni singolo cliente.E grazie agli importanti risultati nella digitalizzazione e al miglioramento dell'esperienza dei clienti, Poste Italiane ha raggiunto nel 2025 la cifra di, di cui circa(+4% rispetto al 2024), che hanno cioè eseguito sia un accesso sui canali digitali sia in ufficio postale.Una prova ulteriore di come la, capace di coniugare la più grande rete fisica d'Italia, composta da circa 12.700 uffici postali, con l'offerta di prodotti e servizi digitali, abbia saputo trasformarenella