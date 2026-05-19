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Poste Italiane prima platform company italiana grazie al successo della strategia omnicanale

Finanza
Poste Italiane prima platform company italiana grazie al successo della strategia omnicanale
(Teleborsa) - Con 27,2 milioni di contatti giornalieri nel 2025, in crescita annua del 7,7%, la strategia omnicanale di Poste Italiane, obiettivo del Piano strategico "The Connecting Platform", si conferma un modello vincente in grado di offrire un'esperienza sempre più personalizzata per i clienti, che possono scegliere il canale migliore, fisico o digitale, per acquistare prodotti e servizi.

Il modello ibrido di Poste Italiane spazia dagli uffici postali al sito poste.it, dalle operazioni agli ATM e alle chiamate al Contact center, dai circa 50.000 punti delle reti terze, tra cui rete punto Poste e Punti vendita LIS, fino alla Super App.


E proprio P, la nuova app che ospita l'intera gamma dei servizi offerti dall'azienda, rappresenta la sintesi del percorso di trasformazione digitale del Gruppo. P, infatti, si adatta ai comportamenti, alle abitudini di utilizzo dei canali digitali e alle esigenze di ogni singolo cliente.

E grazie agli importanti risultati nella digitalizzazione e al miglioramento dell'esperienza dei clienti, Poste Italiane ha raggiunto nel 2025 la cifra di 19,4 milioni di clienti digitali, di cui circa 12,8 milioni ibridi (+4% rispetto al 2024), che hanno cioè eseguito sia un accesso sui canali digitali sia in ufficio postale.

Una prova ulteriore di come la strategia omnicanale, capace di coniugare la più grande rete fisica d'Italia, composta da circa 12.700 uffici postali, con l'offerta di prodotti e servizi digitali, abbia saputo trasformare Post italiane nella prima platform italiana.
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