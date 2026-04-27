Mech-I-Tronic si espande nelle Americhe: acquisite Apex Machine e RK Ferramentaria

(Teleborsa) - Mech-I-Tronic, gruppo industriale globale specializzato in soluzioni meccatroniche avanzate per i settori farmaceutico, cosmetico e del packaging, annuncia due acquisizioni nelle Americhe: Apex Machine negli Stati Uniti e RK Ferramentaria in Brasile. Queste operazioni - spiega la nota - segnano l’ingresso del Gruppo nella regione e si inseriscono in una più ampia strategia di crescita per linee esterne, supportata da oltre 100 milioni di euro destinati ad acquisizioni e sviluppo.



Negli ultimi due anni, Mech-I-Tronic ha accelerato il proprio percorso di espansione, completando sei acquisizioni e integrando 15 aziende tra Europa e Cina. Il Gruppo ha raggiunto circa 260 milioni di euro di ricavi annui e conta oltre 1.400 dipendenti, servendo clienti in più di 50 Paesi. L’obiettivo è arrivare a 500 milioni di euro di ricavi entro il 2028.



Entrambi gli imprenditori hanno reinvestito nella federazione MECH-I-TRONIC, a testimonianza della loro fiducia nel Gruppo come partner strategico in grado di supportare la crescita futura e cogliere nuove opportunità.



“Le acquisizioni di Apex Machine e RK Ferramentaria rafforzano in modo significativo la nostra presenza nelle Americhe, una regione strategica per noi sia dal punto di vista industriale sia in termini di accesso a nuovi mercati e clienti globali,” ha dichiarato Marco Giovannini, Fondatore e Presidente di MECH-I-TRONIC. “Queste operazioni ci consentono di integrare competenze chiave lungo le filiere che stiamo sviluppando e di accelerare la nostra crescita internazionale nell’ambito della manifattura avanzata. Continueremo a perseguire acquisizioni mirate in un mercato ancora altamente frammentato, con l’obiettivo di costruire una piattaforma globale.”



(Foto: Bethany Drouin)

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