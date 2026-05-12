SOL, nel primo trimestre fatturato consolidato a 465,2 milioni (+7,2%)

(Teleborsa) - Il Gruppo SOL , holding operativa attiva nei gas tecnici e medicinali e nell'assistenza medicale a domicilio con oltre 7.700 dipendenti, ha aperto il 2026 con un fatturato consolidato a 465,2 milioni di euro nel primo trimestre, in crescita del 7,2% rispetto ai 433,9 milioni del primo trimestre 2025 (di cui -0,7 punti percentuali di effetto cambi e +1,5 punti per variazione del perimetro). La crescita è stata sostenuta sia dal mercato nazionale (175,4 milioni, +5,3%) sia dai mercati esteri (289,8 milioni, +8,4%).



La divisione Gas Tecnici ha realizzato vendite per 219,8 milioni (+3,1%), in un contesto di produzione industriale stagnante e alta volatilità dei costi energetici, con il Gruppo che ha comunque saputo acquisire nuova clientela nei mercati di riferimento. La divisione Assistenza Medicale a Domicilio (Vivisol) conferma la dinamica più vivace con vendite a 245,4 milioni (+11,2%), trainata dal costante incremento delle prescrizioni nei segmenti sleep apnea e advanced nursing care.



Nel trimestre il Gruppo ha completato due operazioni straordinarie: l'acquisizione del 100% di Haemopharm Biofluids per sviluppare la produzione di fluidi per la dialisi peritoneale, e l'acquisizione del 100% di VitalAire Schweiz, primario operatore nell'assistenza domiciliare respiratoria in Svizzera.



Il Presidente Aldo Fumagalli Romario ha aggiunto: "Guardiamo con determinazione e fiducia ai prossimi mesi, forti di una solidità operativa che ci permette di confermare i nostri obiettivi di crescita, pur restando vigili e reattivi di fronte alle incertezze del quadro geopolitico globale e alla marcata volatilità dei mercati energetici, e pronti a concludere nuove partnership strategiche".

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