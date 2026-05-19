Standard Chartered, taglierà oltre il 15% del personale di supporto entro il 2030 in favore dell'AI

(Teleborsa) - Standard Chartered , gruppo bancario internazionale con azioni quotate a Londra e Hong Kong, ha annunciato martedì che taglierà oltre il 15% delle posizioni nelle funzioni aziendali entro il 2030, fissando al contempo obiettivi di redditività a medio termine più ambiziosi.



La riduzione del personale rientra negli sforzi dell'istituto di credito per aumentare il reddito per dipendente di circa il 20% entro il 2028.



Secondo il bilancio del 2025, le posizioni nelle funzioni aziendali includono dipendenti delle risorse umane, degli affari societari e della gestione della catena di approvvigionamento. Dei suoi circa 82.000 dipendenti, circa 52.000 lavorano in ruoli di supporto, mentre i restanti sono classificati come parte della forza lavoro operativa.



L'istituto di credito punta inoltre a un rendimento sul patrimonio netto tangibile (Rote) del 15% nel 2028, in aumento di oltre tre punti percentuali rispetto al 2025, e a un obiettivo di circa il 18% nel 2030.



"Stiamo investendo nelle capacità che rafforzeranno i nostri vantaggi competitivi e guideranno una crescita sostenibile e rendimenti di qualità superiore nel tempo, con obiettivi chiari", ha dichiarato il CEO Bill Winters, nel comunicato che illustrava gli obiettivi a medio termine della banca.



Winters ha descritto la mossa come uno spostamento degli investimenti piuttosto che un taglio dei costi. "Non si tratta di perdite di posti di lavoro, ma di una riduzione dei ruoli lavorativi a favore delle macchine, e questo processo accelererà man mano che avanzeremo nell’era dell’IA", ha dichiarato Winters durante un briefing a Hong Kong martedì.



La riduzione della forza lavoro, infatti, ha spiegato la banca nel comunicato, si accompagna all'implementazione su larga scala l'automazione, l'analisi avanzata e l'intelligenza artificiale per snellire i processi, migliorare il processo decisionale e ottimizzare sia il servizio al cliente che l'efficienza interna.

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