Londra: risultato positivo per Standard Chartered

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo bancario con sede a Londra , con una variazione percentuale del 3,54%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Standard Chartered più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 18,78 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 18,13. L'equilibrata forza rialzista di Standard Chartered è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 19,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```