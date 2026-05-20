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Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Modesto recupero sui valori precedenti per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude in progresso dello 0,57%.

L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,7904 e primo supporto individuato a 0,7859. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,7949.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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