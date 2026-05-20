Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio
Modesto recupero sui valori precedenti per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude in progresso dello 0,57%.
L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,7904 e primo supporto individuato a 0,7859. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,7949.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)