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Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,23%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,7892. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,7847. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,7937.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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