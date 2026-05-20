Milano 19-mag
48.355 0,00%
Nasdaq 19-mag
28.819 -0,61%
Dow Jones 19-mag
49.364 -0,65%
Londra 19-mag
10.331 0,00%
Francoforte 19-mag
24.401 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 19/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 19/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Discesa moderata per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 19 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 184,35, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 185,03. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 184,05.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```