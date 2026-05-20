Analisi Tecnica: EUR/YEN del 19/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio
Discesa moderata per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 19 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 184,35, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 185,03. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 184,05.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)