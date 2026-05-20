Banca di Francia, ok del Parlamento francese a Emmanuel Moulin come nuovo governatore

(Teleborsa) - Il Parlamento francese ha approvato la nomina di Emmanuel Moulin alla guida della Banca di Francia, confermando il candidato designato dal presidente Emmanuel Macron.



Moulin, con solide credenziali come responsabile delle politiche economiche, aveva tuttavia suscitato polemiche per il suo precedente incarico come capo di gabinetto di Macron, che aveva alimentato dubbi sulla sua indipendenza dalla presidenza. Gli avversari di Macron lo avevano accusato di voler collocare uomini di fiducia nelle istituzioni chiave nel tentativo di tutelare la propria eredità politica e di proteggersi da una possibile vittoria del Rassemblement National alle elezioni presidenziali del prossimo anno.



(Foto: Anthony Choren su Unsplash)

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