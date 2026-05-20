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Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,83%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 4.169,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,83%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dello 0,83%, dopo aver esordito a 4.169,54.
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