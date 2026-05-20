Conto Termico 3.0, UniCredit porta al Sud "Salotto energia"

(Teleborsa) - UniCredit porta al Sud i “Salotti Energia”, il format di confronto dedicato a imprese, advisor energetici e specialisti ESG focalizzato sul Conto Termico 3.0 e sui nuovi strumenti di incentivazione per l’efficienza energetica.





Al centro del confronto il cambio di impostazione introdotto dal Conto Termico: non più soltanto crediti d’imposta o detrazioni fiscali recuperabili nel tempo, ma contributi diretti erogati dal GSE sul conto corrente del beneficiario dopo la validazione degli interventi effettuati.





Il meccanismo prevede contributi a fondo perduto fino al 65% per interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Un aspetto che, secondo gli operatori del settore, modifica la sostenibilità finanziaria degli investimenti soprattutto per le imprese ad alta intensità energetica. I settori maggiormente interessati sono hotellerie, RSA e cliniche private, logistica, grande distribuzione, scuole e strutture sportive, comparti in cui immobili energivori e impianti obsoleti stanno incidendo sempre di più sui costi operativi.





Gli interventi finanziabili comprendono isolamento termico degli edifici, sostituzione degli impianti di climatizzazione, pompe di calore, building automation, fotovoltaico con accumulo e infrastrutture di ricarica elettrica.





I “Salotti Energia” nascono con l’obiettivo di creare un confronto operativo tra imprese, sistema bancario e specialisti del settore su incentivi, sostenibilità economica degli investimenti e accesso agli strumenti di finanziamento collegati alla transizione energetica.





“Per molte imprese il tema non è più soltanto ambientale, ma industriale e finanziario”, dichiara Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit. “Il Conto Termico introduce un elemento rilevante perché consente di ridurre il tempo tra investimento e beneficio economico concreto. È un aspetto che oggi pesa sempre di più nelle decisioni delle aziende. Nei comparti più energivori il rapporto tra consumi, immobili e accesso al credito sarà sempre più centrale nelle strategie industriali dei prossimi anni”.





Il tema coinvolge sempre di più anche il sistema bancario. L’efficienza energetica degli immobili entra infatti progressivamente nelle valutazioni ESG, nella sostenibilità economica degli investimenti e nella gestione del rischio creditizio. Al Sud, dove una quota rilevante del patrimonio immobiliare produttivo è stata costruita in una fase caratterizzata da costi energetici molto più bassi rispetto a oggi, la riqualificazione energetica sta progressivamente diventando una leva competitiva oltre che ambientale.









Condividi

```