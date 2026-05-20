CSG conferma guidance dopo primo trimestre in crescita. Portafoglio ordini a 17 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il gruppo ceco Czechoslovak Group ( CSG ), colosso della difesa quotato ad Amsterdam, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi pari a 1.544 milioni di euro, in crescita del 13,8% su base annua, trainati dal forte slancio delle attività core del Gruppo nei sistemi per la difesa. Defence Systems in crescita del 26,5%. Il portafoglio ordini è in aumento del 15,1% a 17 miliardi di euro rispetto ai 15 miliardi di euro al 31 dicembre 2025, sostenuto dai progressi registrati nei sistemi terrestri; pipeline in fase di negoziazione pari a 27 miliardi di euro.



L'operating EBIT è in crescita dell'8,7% a 372 milioni di euro, con un margine del 24,1%, in linea con il corridoio di guidance. Margine di Defence Systems pari al 28,5%. Il flusso di cassa operativo ante imposte è aumentato di 476 milioni di euro su base annua, nonostante i significativi investimenti pianificati nel capitale circolante effettuati nel periodo per sostenere l'aumento della produzione. È attesa una normalizzazione verso i livelli indicati nella guidance nel corso dell'anno. L'indebitamento netto è pari a 2.228 milioni di euro; rapporto tra indebitamento netto e Operating EBITDA LTM pari a 1,3x.



"Abbiamo registrato un forte slancio anche nel primo trimestre, con ricavi in crescita del 13,8% e una domanda solida in tutti i nostri mercati - ha commentato il CEO Michal Strnad - In Defence Systems stiamo convertendo un portafoglio ordini record e acquisendo nuove commesse a ritmo sostenuto. Le aggiudicazioni contrattuali dell'ultimo trimestre coprono l'Europa NATO, il Nord America e il Sud-est asiatico, tra veicoli, sistemi di difesa aerea e munizionamento: una prova dell'ampliamento della nostra base clienti e di un'offerta sempre più diversificata".



"In Ammo+, dalla fine del primo trimestre il Gruppo ha osservato una ripresa significativa delle condizioni del mercato commerciale statunitense - ha spiegato - Stiamo registrando una forte crescita dei volumi e abbiamo reinvestito nell'ampliamento della forza lavoro e della capacità produttiva per servire questa domanda. Ricavi e margini cresceranno progressivamente nel corso dell'anno. La nostra più ampia strategia per il Nord America sta prendendo forma mentre MSM North America esegue un contratto da 635 milioni di dollari per progettare e costruire il Future Artillery Complex dell'Esercito statunitense in Iowa".



"Stiamo integrando gli investimenti organici con acquisizioni e partnership selettive per estendere le nostre capacità, entrare in nuovi mercati e accelerare l'aumento della produzione. I passi verso la produzione interna di propellenti e il nostro ingresso in Polonia ne sono esempi recenti - ha detto Strnad - I driver strutturali della domanda per le soluzioni di CSG sono solidi e si stanno rafforzando. Entriamo nella parte restante del 2026 con fiducia e confermiamo la nostra guidance per l'intero esercizio".

Condividi

```