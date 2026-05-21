Strabag, portafoglio ordini sale a 33 miliardi di euro alla fine del primo trimestre

(Teleborsa) - Strabag , gruppo austriaco attivo nella costruzione di grandi infrastrutture, ha incrementato la produzione del 4%, raggiungendo i 3.869,73 milioni di euro nel primo trimestre del 2026, nonostante i prolungati periodi di freddo in alcune zone d'Europa.



Il portafoglio ordini ha continuato a crescere, attestandosi a 33.062,79 milioni di euro alla fine del primo trimestre del 2026. Ciò rappresenta un incremento del 18% su base annua e del 5% rispetto alla fine del 2025. La crescita più significativa si è registrata nelle Americhe, nonché in Austria, Repubblica Ceca e Germania.



Tra gli ordini acquisiti nel primo trimestre del 2026 l'azienda segnala contratti minerari in Cile per un valore complessivo di circa 800 milioni di euro, nonché importanti progetti infrastrutturali per la mobilità in Repubblica Ceca, Slovenia e Polonia.



"Strabag ha iniziato l'anno finanziario 2026 con successo - ha commentato il CEO Stefan Kratochwill - Nonostante le basse temperature di gennaio e febbraio abbiano comportato un avvio posticipato dei progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti, siamo comunque riusciti ad aumentare la nostra produzione e ad ampliare ulteriormente il nostro portafoglio ordini. Ciò dimostra la solida domanda nei nostri mercati principali e conferma che il nostro ampio posizionamento ci consente di compensare efficacemente tali fluttuazioni".



Sulla base dei dati del primo trimestre, il board conferma gli obiettivi per l'esercizio finanziario 2026. Si prevede che la produzione raggiunga circa 22 miliardi di euro, con una crescita di circa l'8% rispetto all'anno precedente. In prospettiva attuale, il margine EBIT dovrebbe attestarsi in un intervallo compreso tra il 5% e il 5,5%. Gli investimenti netti sono previsti non superiori a 1.500 milioni di euro.



(Foto: Roman Logov on Unsplash)

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